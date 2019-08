Tällainen oli Osama bin Ladenin kuollut poika: Isän suosikki, josta hiottiin al-Qaidan johtajaa – pyrki kostamaan isänsä kuoleman ja elvyttämään terroristista toimintaa

Hamza bin Laden avioitui viime vuonna Mohammed Attan tyttären kanssa, kertoo brittilehti The Guardian . Atta on yksi tunnetuin syyskuun 11. päivän terrori-iskujen toteuttajista.

Järjestön kärkinimet valmensivat Hamzasta tulevaa johtajaa



Hamza on esiintynyt al-Qaidan videoissa teini-ikäisestä lähtien. Hamzaa mentoroi Iranissa Abu al-Khayr al-Masri, joka toimi järjestön tämän hetkisen johtajan Ayman al-Zawahirin toisena kätenä, kertoo brittilehti The Guardian.

Hamza lietsoi sotaa ja vannoi kostoa

Hamza on uhannut useita kertoja hyökkäävänsä Yhdysvaltoihin kostona isänsä kuolemasta. Hän on myös antanut julkisia lausuntoja, joissa on kehottanut al-Qaidan seuraajia sotaan Washingtonissa, Lontoossa, Pariisissa ja Tel Avivissa, kertoo brittilehti The Guardian.