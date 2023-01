Taasko mennään? SM-liigan surkein kotijoukkue taas vaikeuksissa – löysäily maksoi välittömästi hintaa

Jääkiekon SM-liigassa KooKoo on ollut koko kauden ajan vaikeuksissa kotiluolassaan Kouvolassa. Se on kerännyt 16 kotikamppailusta vain 11 pistettä, mikä on Liigan ylivoimaisesti heikoin noteeraus. Vaikeudet jatkuivat myös torstaina JYPiä vastaan. Kotijoukkue löysäili ja vieraat iskivät. Aaro Vidgren riisti ja Anton Stråka painoi lötön pönttöön. Video JYPin avausmaalista näkyy jutun yläreunasta.