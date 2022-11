SM-liigan surkein kotijoukkue rajuissa ongelmissa – Markus Nenonen vei HPK:n jo pitkälle karkumatkalle

Jääkiekon SM-liigassa Kouvolan KooKoon kotimurheet eivät ota loppuakseen. KooKoo on tällä hetkellä SM-liigan ylivoimaisesti huonoin isäntäjoukkue. Se on napannut 11 kotipelistä vain seitsemän pistettä. KooKoon ongelmat ovat jatkuneet keskiviikkona, kun HPK on heilutellut maaliverkkoja tiuhaan tahtiin. Kerho siirtyi toisessa erässä jo 3–0-johtoon. Asialla oli Markus Nenonen, jonka kuti painui vastustamattomasti sisään. Nenosen osuma näkyy videona jutun yläreunasta.