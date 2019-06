Syyttäjä: United Brotherhood -jengiläiset kiristivät miestä maksamaan tuhansia euroja, uhkasivat ampua polviin

United Brotherhoodiin kuuluu satakunta ihmistä



Poliisin mukaan United Brotherhood perustettiin keväällä 2010 yhdistämällä tuolloin itsenäisinä toimineet ryhmät Me Olemme Rikollisuuden Eliittiä (M.O.R.E), Natural Born Killers (N.B.K.) ja Rogues Gallery (R.G.). Kaikki ryhmät oli jo tuolloin todettu lainvoimaisesti järjestäytyneiksi rikollisryhmiksi.

United Brotherhood on valtakunnallinen, ja sillä on osastot ainakin Helsingissä, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä, Lahdessa, Kouvolassa, Joensuussa ja viimeisten tietojen mukaan myös Oulussa. Hierarkkisella organisaatiolla on ainakin ollut ryhmää johtava neuvosto, ja sillä on poliisin mukaan selkeä johtaja.