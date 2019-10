Syyttäjä: 19-vuotias nainen suunnitteli mielenterveyskuntoutujien asumisyksikön työntekijän tappamista Jyväskylässä

– (Syytetty) on henkirikoksen tai törkeän pahoinpitelyn tekemistä varten pitänyt hallussaan kahta teräasetta sekä laatinut yksityiskohtaisen suunnitelman rikoksen tekemistä varten. (Syytetty) on suunnitellut ostavansa teräaseen ja tehnytkin niin ja selvittävänsä asianomistajan työvuorot ja menevänsä tappamaan tämän. (Syytetty) on puhunut tätä ennen useamman kuukauden ajan erityisesti halustaan satuttaa (työntekijää) ja uhannut tappaa tämän. Hän on myös etsinyt internetistä henkirikosasioihin liittyvää tietoa, syyttäjä toteaa haastehakemuksessaan.