Syyriassa Assad sai 95 prosenttia äänistä ja jatkaa neljännelle presidenttikaudelle – oppositio kutsuu vaaleja farssiksi

Sisällissodan runteleman Syyrian keskiviikkoisia presidentinvaaleja on kritisoitu laajasti. Äänestystä ei esimerkiksi järjestetty koko maassa. Assadin hallinto kontrolloi noin kahta kolmasosaa Syyriasta.

Ulkomailla äänestämisessä ongelmia

Syyria on edelleen sisällissodan kourissa, vaikka taistelut ovat laantuneet huomattavasti pahimmista vuosista. Viime vuosi oli kuolonuhrien määrässä mitattuna sodan rauhallisin.

Vuonna 2011 alkaneessa sodassa on kuollut ainakin 388 000 ihmistä, ja miljoonat syyrialaiset ovat joutuneet jättämään kotinsa.

Syyria on parhaillaan vakavan talouskriisin keskellä. Inflaatio on karannut käsistä, Syyrian punnan arvo on romahtanut, ja yli 80 prosenttia väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella.