Syöpää sairastava Olga Temonen kertoo yksityiskohtia tilanteestaan: "Se toimii, mutta hitaasti"

Olga Temonen kertoo syövän olevan stabiili.

Aivosyöpää sairastava näyttelijä Olga Temonen kertoo Huomenta Suomessa terveydentilastaan.

Vuonna 2023 syksyllä löydetty kasvain on pienentynyt.

– Siellä on tuumori viidestä ja puolesta sentistä kutistunut tällaiseen tihruun (näyttää videolla) ja kasvain ei näytä elonmerkkejä. Päivä kerrallaan onnellisena, että saa olla täällä, Temonen kertoo.

Temonen on käynyt hoidattamassa syöpää myös Saksassa.

– Kun lopetin hoidot täällä (Suomessa), niin siitä vielä puolen vuoden jälkeen se jatkoi pienenemistään. Nyt se on aika stabiilissa tilassa. Ensi viikolla menen kuviin ja sitten tiedän vähän enemmän, että mikä siellä on tilanne.

Temonen kertoo oireilun näkyvän enemmän oikealla puolella kehoa.

– Minulla on oikea puoli huonompi. Se toimii, mutta hitaasti. Kävely on könkkäämistä ja en pysty kirjoittamaan. Käsi on lerpsy, näyttelijä kertoo.

Sairaudesta huolimatta Temonen on tehnyt työprojekteja ja uusiakin on tulossa. Videolla hän kertoo, millaista arkea Temonen viettää sairauden keskellä.