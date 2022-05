Sveitsi kuritti Tanskaa historiallisin numeroin – juuteille karu paluu maanpinnalle MM-kisoissa

Joukkueet ovat kohdanneet toisensa 14 kertaa 20 vuoden aikana. Sveitsi on voittanut näistä kohtaamisista kaikki paitsi kaksi. Viimeisin voitto tuli helmikuussa Pekingin talviolympialaisissa, kun Tanska oli parempi lukemin 5-3. Sveitsi on enimmillään voittanut Tanskan 20 vuoden aikana viidellä maalilla. Tämä on tapahtunut kahdesti, vuosina 2008 ja 2009.