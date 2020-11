Surullisia lukuja: Ruotsissa 66 koronaan liitettyä kuolemaa, uusia tartuntoja reilusti yli 7 000

Uusien koronatartuntojen määrä on Kansanterveysviranomaisen tuoreiden lukujen mukaan lisääntynyt todella rajusti.

Tartuntoja on nyt rekisteröity 7 240 enemmän kuin vielä eilen.

Väestömäärään suhteutettuna Ruotsissa on rekisteröity 633 koronakuolemaa miljoonaa asukasta kohden. Suomessa vastaava suhdeluku on tällä hetkellä 68.