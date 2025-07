Surkea ajoitus: Tähtipelaaja ärähti katsojalle – "Oletko tosissasi?"

Golfin espanjalaistähti Jon Rahm ärähti katsojalle major-turnaus The Openin avauskierroksella torstaina Pohjois-Irlannissa.

Kierros pelattiin vaihtelevissa oloissa, ja myös Rahm sai osansa tuulisista ja märistä olosuhteista. Royal Portrushin 10. väylällä Rahm sai vielä lisähaastetta erään katsojan suunnalta.

Kun Rahm latasi avauslyöntiään, tiipaikan vierestä kuului vihellys.

– Oletko tosissasi? Vihellystä? No niin, loistava ajoitus, Rahm ärähti.

– Juuri mailan taakse viennin aikana. Todella järkevää, kuka se sitten olikaan.

Kaksinkertaisen major-voittajan lyönti suuntautui karheikkoon. Hän summasi väylältä bogin.

– Kyseessä on kentän vaikein avauslyönti, satoi vettä, tuuli tuli vasemmalta. Se on jo tarpeeksi. Tiedän, etteivät he tee sitä tahallaan. Huono ajoitus, Rahm harmitteli kierroksen jälkeen.

– Luulen, että päästin vain kaiken jännityksen ulos tuolla hetkellä, Rahm selvitti turhautumistaan.

Kentän hän kiersi tulokseen 72, yksi alle parin. Hän jakaa 20. sijaa.

Viisi pelaajaa jakaa kisan johtopaikan (-4) torstain jälkeen. Suomen Oliver Lindell pelasi avauskierroksen tulokseen 72 (+1), ja taistelee jatkopaikasta jaetulla 45. sijalla.