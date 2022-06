Supertähti Stephen Curry otti joukkueensa reppuselkään NBA-finaaleissa – "Hän on vahvempi kuin koskaan"

– Tämä tuntuu hullulta, koska minusta me pystymme pelaamaan vieläkin paremmin. Vieraskentällä voittaminen ja kotikenttäedun saaminen takaisin on iso juttu. Olemme olleet (finaaleissa) kuusi kertaa, meillä on paljon kokemusta siitä, miten säilyttää itseluottamus, Curry sanoi.

– Fyysisyys kentällä on dramaattista. Bostonilla on liigan paras puolustus. He ovat valtavan kokoisia ja vahvoja jokaisella pelipaikalla. Steph kesti paineen koko ottelun ajan ja pystyi vielä puolustamaan toisessa kenttäpäädyssä. Se osoittaa, että hän on fyysisesti vahvempi kuin koskaan urallaan. Sen ansiosta hän pystyy tuohon, Kerr sanoi.