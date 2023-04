Supertähden sisko murhasi vanhuksen kasinolla – nyt tuli tuomio

Williamsin 31-vuotias veli Kawhi Leonard on ollut useiden vuosien ajan yksi NBA:n suurista tähdistä. Hän voitti sarjan mestaruuden vuonna 2014 San Antonio Spursissa ja vuonna 2019 Toronto Raptorsissa.

Leonard on pelannut vuodesta 2019 lähtien Los Angeles Clippersissä. Leonardin sukulainen on vahvistanut, että hän on Williamsin veli. Hän ei ole kuitenkaan kommentoinut murhatuomiota julkisesti.