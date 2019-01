Suora lähetys juuri nyt: Norjan turmatunturin lähellä on hiljainen ja aavemainen tunnelma

MTV Uutisten toimittaja Sami Lindfors on paikalla Tamokdalenissa, turmatunturi Blåbärfjelletin lähellä. Suorassa lähetyksessä Lindfors kertoo, minkälainen tunnelma paikan päällä on tänään ollut.

– Pelastusoperaatiota ei ole voitu edistää johtuen sateesta. Se luo erittäin haastavat olosuhteet helikopterilennoille. Sade aiheuttaa sen, että lumi on erittäin painavaa, mikä myös aiheuttaa suuren lumivyöryriskin, Lindfors kertoo.

Lindforsin mukaan tunnelma kylässä on ollut sisäänpäin kääntynyt ja hiljainen, jopa harras.

– Aavemaista välillä, ihmisiä ei juuri näy. Olen yrittänyt puhua paikallisten kanssa, millainen tunnelma kaikkiaan on. Selkeästi on ollut järkytystä ilmassa tapahtuneesta, mutta samalla käyttäytyminen on ollut kohteliasta spekuloimasta ja analysoimasta liikaa.