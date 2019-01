Norjan poliisi suunnittelee uutta helikopterioperaatiota lumivyöryssä kadonneiden suomalaisten löytämiseksi

Etsintä suoritetaan sään sallitessa. Säätietojen mukaan keskiviikkona on mahdollisesti ensimmäinen ajankohta, kun etsinnöissä päästään käyttämään taas helikoptereita.

Myös Norjan armeijan vuoristojoukot ovat valmiina tarjoamaan apuaan lumivyöryssä hautautuneiden löytämiseksi. Joukoilla on erikoiskalustoa, asiantuntijoita ja koiria tukikohdassa noin tunnin ajomatkan päässä turmapaikasta Blåbärfjälletistä.

Pääministeri Juha Sipilä on esittänyt osanottonsa lumivyöryssä kadonneiden omaisille.

– Odotus vaan näyttää pitkittyvän. Eilen alkoi todella kova tuuli, ja tänään koko päivän on tullut lunta. Keli on ollut niin huono, että autolla ajaminenkin on ollu thankalaa, lentämisestä puhumattakaan, Lindfors toteaa.