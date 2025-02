Macron Trumpille: Polku rauhaan on olemassa, mutta ei Ukrainan antautumisella – nyt on oikea aika ottaa yhteys Putiniin

Donald Trumpin mukaan Emmanuel Macron on hänen kanssaan samaa mieltä, että nyt on oikea ja kenties ainoa aika päättää sota Ukrainassa.

Yhdysvaltojen ja Ranskan presidentit pitivät maanantai-iltana tiedotustilaisuuden Washingtonissa. MTV seurasi tilaisuutta suorana.

– On aika lopettaa verenvuodatus ja palauttaa rauha, Trump sanoo.

– Yksi ensimmäisistä puheluistani (presidenttinä) oli soitto (Venäjän presidentti Vladimir) Putinille. Tavoitteena on saada sota päättymään joko tulitauolla tai sopimuksella, Trump jatkoi.

Trump sanoo Ranskan olevan Yhdysvaltain vanhin liittolainen ja muistelee, kuinka ranskalaissotilaat ja yhdysvaltalaissotilaat vuodattivat verta jo Yhdysvaltain itsenäisyyssodassa.

Macronin mukaan nyt on myös oikea aika palauttaa yhteys Putiniin.

– Useat eurooppalaiskollegani ovat siihen valmiita.

Trumpin mukaan Venäjä ei olisi hyökännyt Ukrainaan, jos hän olisi ollut presidenttinä. Trumpin mukaan Euroopan on otettava keskeinen rooli Ukrainan turvallisuuden takaamisessa pitkällä tähtäimellä. Trumpin mukaan Macron on samaa mieltä, että Ukrainan sodan kulujen ja taakan vastuu on Euroopalla.

Macron myöntää, että päivän keskusteluissa on otettu merkittäviä edistysaskeleita.

– Uskon todella keskusteltuani presidentti Trumpin kanssa, että polku (rauhaan) on olemassa.

AFP / Lehtikuva

– Eurooppa on valmiina tekemään enemmän. He tiedostavat sen. Meidän on otettavaa taakkaa jaettavaksi Euroopan turvallisuuden hyväksi, Macron jatkoi.

Rauhan saaminen Ukrainaan ei silti voi tarkoittaa Ukrainan antautumista, sanoo Valkoisessa talossa vieraileva Ranskan presidentti Emmanuel Macron.

Macron sanoi, että Ukraina on taistellut paitsi itsenäisyytensä ja suvereniteettinsa puolesta myös kollektiivisen turvallisuuden puolesta. Macron mukaan tuskin kukaan haluaa elää maailmassa, joka toimii vahvimman oikeudella.

– Me tulemme jatkamaan keskusteluja ja saamme tämän (rauhan) aikaan, Trump painotti.

Macron: Ukrainan täytyy olla mukana

Macron vaati aiemmin tapaamisessa, että Ukrainan täytyy olla mukana neuvotteluissa kolme vuotta jatkuneen sodan lopettamiseksi. Trump sanoi tänään, että Ukrainan sota voisi päättyä muutamassa viikossa. Trump kommentoi asiaa, kun hän tapasi Yhdysvalloissa vierailevan Macronin Valkoisessa talossa.

Trump ja Macron osallistuivat yhdessä G7-maiden puhelinkeskusteluun, jossa oli mukana myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi. Aiemmin Macron kuvaili G7-maiden puhelun sujuneen "täydellisesti". Presidenttien virallinen tapaaminen pidettiin puhelun jälkeen.

– Erittäin hyvä, erittäin ystävällinen, Macron kuvaili Trumpilta saamaansa vastaanottoa puhelun jälkeen.

Macron kertoi sanoneensa Trumpille Euroopan olevan valmis kasvattamaan puolustusmenojaan, mutta että Yhdysvaltain vahva läsnäolo olisi suotavaa Ukrainan rauhan takaamiseksi. Macron sanoi myös korostaneensa, ettei Eurooppaa voi sivuuttaa, kun Ukrainan rauhasta neuvotellaan.

Aiemmin Macron sanoi aikovansa ehdottaa Trumpille toimia, joilla voidaan torjua Venäjän uhkaa Euroopalle ja varmistaa rauha Ukrainassa.

Keskustelun jälkeen Trump sanoi Venäjän olevan valmis siihen, että Ukrainaan lähetetään eurooppalaisia rauhanturvaajia. Trump sanoi myös, että Ukrainan presidentti Zelenskyi voisi vierailla Valkoisessa Talossa tällä tai ensi viikolla. Macronin mukaan tuo ajankohta olisi oivallinen ajoitus maiden välisen mineraalisopimuksen syntymiselle.

Trump keskustelee taloudesta Putinin kanssa

Tavattuaan Macronin Trump sanoi keskustelevansa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa suurista taloudellisista sopimuksista. Trumpin mukaan keskustelut liittyvät keskusteluihin Ukrainan sodan lopettamisesta.

Venäjää vastaan on asetettu raskaita talouspakotteita sen jälkeen, kun maa aloitti hyökkäyssotansa Ukrainassa.

– Käyn vakavia keskusteluja Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa sodan päättymisestä ja myös merkittävistä talousasioista, jotka tapahtuvat Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä. Neuvottelut etenevät erittäin hyvin, sanoi Trump omalla Truth Social -alustallaan.

Trump sanoi myös korostaneensa mineraalisopimuksen tärkeyttä muille G7-maille. Trumpin hallinnon noustua valtaan Yhdysvallat on vaatinut Ukrainan mineraaleja vastineeksi maan saamasta tuesta. Yhdysvallat havittelee arvokkaita maametalleja, joita tarvitaan elektroniikan valmistuksessa. Trump kertoi tänään sopimuksen syntymisen mahdollisuuden edenneen merkittävästi.

Ukraina on ollut avoin asiasta sopimiselle, mutta maan välit Yhdysvaltoihin kiristyivät neuvottelujen alkuvaiheessa, koska sopimusluonnoksesta katsottiin puuttuvan Ukrainan vaatimat turvatakuut. Macronin mukaan mineraalisopimus toisi Ukrainalle turvatakuut.

Macron haluaa Yhdysvaltain ja Euroopan välille reilua kilpailua taloudesta.

Trumpin lausunnot järkyttäneet

Trump järkytti taannoin kansainvälistä yhteisöä, kun hän kertoi olevansa valmis neuvotteluihin Venäjän presidentti Putinin kanssa Ukrainan sodan päättämisestä ilman Euroopan maita tai Ukrainaa.

Trump on myös väittänyt valheellisesti, että Ukraina olisi aloittanut sodan.

Macron on yrittänyt koordinoida Euroopan maiden yhteistä vastausta Yhdysvaltojen politiikan äkilliseen muutokseen korostamalla, että Venäjä muodostaa eksistentiaalisen uhan kaikille eurooppalaisille.

– Kyseessä on valtio, joka on aseistanut itsensä äärimmilleen ja jatkaa aseistautumistaan. Emme vielä nyt tiedä, mihin se päättyy, joten meidän kaikkien on toimittava sen torjumiseksi, Macron sanoi ennen lähtöään Washingtoniin.

Trump on myös väittänyt Yhdysvaltain tukeneen Ukrainaa moninkertaisesti Eurooppaan verrattuna. Macron muistutti Euroopan tukeneen enemmän, tähän mennessä noin 138 miljardilla eurolla.