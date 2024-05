Suora lähetys kello 14: Tällainen muistomerkki Martti Ahtisaarelle tulee

Muistomerkki on tarkoitus toteuttaa voittajasuunnitelman pohjalta ja se on määrä paljastaa Martin päivänä 10. marraskuuta 2024, jolloin tulee kuluneeksi tasan vuosi Ahtisaaren hautajaisista. Ahtisaari on haudattu Hietaniemen hautausmaalle Helsingissä.