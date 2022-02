Suomi on jakautunut todella rajusti kahteen alueeseen – "Etelässä eletään lauhassa harmaassa kuplassa, pohjoisessa lähes 30 astetta pakkasta"

Aamulla Muoniossa Lapissa mitattiin lähes 30 asteen pakkaslukemat. Samaan aikaan etelässä on plussakelit.

– Nyt on hyvin voimakas kahtiajakoa säätilanteessa. Etelä ja Keski-Suomessa eletään omassa harmaassa lauhassa kuplassa. Pohjois-Suomessa tilanne on aivan päinvastainen. Siellä on kova pakkanen ja sama kahtiajako jatkuu pitkälle loppuviikkoon saakka, MTV Uutisten meteorologi Markus Mäntykannas sanoo.