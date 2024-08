Suomi kipusi kärkisijalle Coldplay-kisassa

Suomi on noussut jaetulle ykkössijalle Coldplayn konsertissa yleisölle jaettujen led-rannekkeiden palautuskisassa. Asia selviää Coldplayn torstaina jakamasta Instagram-tarinasta .

Tarina-julkaisussa näkyy, että yhtyeen Helsingin-konserttien led-rannekkeiden palautusprosentti oli peräti 97. Samaan tulokseen on yltänyt myös Japani, jonka kanssa Suomi jakaa tällä hetkellä ykkössijan. Kolmanneksi eniten rannekkeita palautettiin Tanskassa ja neljänneksi eniten Argentiinassa.

– Thank you Helsinki! Coldplayn tarina-postauksessa lukee.

ullstein bild - Brill/ All Over Press

Yleisölle Coldplayn konsertissa jaettavat led-rannekkeet ovat uudelleenkäytettäviä, ja ne on määrä palauttaa konsertin jälkeen. Coldplayn verkkosivuilla kerrotaan, että rannekkeet on valmistettu kokonaan kompostoitavista, kasviperäisistä materiaaleista, ja niiden tuotantoa on vähennetty 80-prosenttisesti keräämällä, desinfioimalla ja uudelleenkäyttämällä ne jokaisen konsertin jälkeen.