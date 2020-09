Suomessa 105 uutta koronavirustartuntaa – tapausmäärät tuplaantuneet kahdessa viikossa

Uusia tartuntoja on viimeisten kahden viikon aikana todettu 599 tapausta enemmän kuin niitä edeltävien kahden viikon aikana.

Viimeisten kahden viikon aikana tapauksia on todettu 1 102, kun edeltävinä kahtena viikkona niitä todettiin yli puolet vähemmän eli 503 tapausta. Viimeisen viikon aikana tartuntoja todettiin 702 kappaletta, kun edeltävällä viikolla niitä todettiin 400.

Kaikkiaan Suomessa on todettu 9 682 koronavirustapausta. Koronavirustestejä on tehty lähes miljoona.

Suhteellinen tilanne pahin Etelä-Savossa

Koronaviruksen ilmaantuvuus suhteessa väkilukuun on tällä hetkellä suurinta Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä, jossa viimeisten kahden viikon aikana on todettu 44,5 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden. Tartuntoja on tänä aikana todettu 44.