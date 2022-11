Suomen Urheiluliitolta ulostulo seuratoimintaan haluavien venäläisten suhteen

– Jos henkilöllä on osoittaa oikeus oleskella Suomessa, asian ratkaisee seura. Jokaisella seuralla on oikeus valita jäsenensä, SUL:n varapuheenjohtaja Riikka Pakarinen totesi liiton hallituksen kokouksessa Helsingissä.

Pakarisen mukaan tällaisia tilanteita on tullut hänen tietoonsa muutamia viime aikoina.

– On tullut myös kysymyksiä siitä, miten suhtaudutaan lapsiin ja alle 18-vuotiaisiin. Jos henkilöiden vanhemmilla tai huoltajilla on oleskelupa, lapset otetaan minusta ilman muuta mukaan toimintaan. Näen sen tärkeänä jo suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumisen kannalta. Jos seuralla on ongelmia tehdä ratkaisu, kannattaa olla yhteydessä SUL:iin, Pakarinen sanoi.