Suomen ortodoksisen kirkko saa tänään uuden piispan Valamon luostarista

Kyseessä on ensimmäinen Uspenskin katedraalissa Helsingissä toimitettava piispaksi vihkiminen yli 50 vuoteen. Viimeksi Uspenskissa on vihitty piispa vuonna 1969.

Jumalanpalvelus alkaa Uspenskin katedraalissa Helsingissä aamulla kello 9, mutta koronapandemian vuoksi pyhäkköön on rajattu pääsy.

Tehtävänä avustaa arkkipiispaa

Uusi piispa tunnetaan muun muassa Valamon luostarista, jonka johtajaksi hänen valittiin vuonna 1997. Arkkimandriitta Sergei on valmistunut Suomen ortodoksisesta pappisseminaarista pappiskandidaatiksi vuonna 1988. Hän on saanut myös sotilaspapin koulutuksen ja valmistunut ortodoksisen uskonnon aineenopettajaksi Joensuun yliopistosta. Valamoon hän siirtyi vuonna 1990.

Uuden apulaispiispan sijoituspaikka on Helsinki, ja hänen tittelinsä on Haminan piispa. Apulaispiispan tehtävä on avustaa arkkipiispaa. Hänen ensisijaisia tehtäviään ovat kirkon julkaisutyö, sisälähetystyö, monikulttuurisen työ, nuorisotyö sekä koulutus.