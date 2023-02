Suomen Nato-prosessi voidaan viedä maaliin ennen vaalikauden loppua – Halla-aho: Eduskunta pääsemässä yhteisymmärrykseen

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-ahon (ps.) mukaan näyttää siltä, että valiokunnassa ollaan menossa kohti konsensusta. Eduskuntapuolueet aloittivat tänään eduskunnan puhemies Matti Vanhasen johdolla kokouksen, jossa on tarkoitus käydä vielä läpi eduskuntaryhmien kantoja siitä, pitäisikö Suomen kansalliset Nato-prosessit nuijia läpi eduskunnassa ennen vaalikauden loppua.



Eilen nopean käsittelyn kannalla olivat SDP, kokoomus, keskusta ja vihreät. Perussuomalaiset ei vielä eilen kertonut kantaansa, mutta Halla-ahon mukaan perussuomalaisten eduskuntaryhmä on antanut jo muutama viikko sitten perussuomalaisten valiokuntaryhmälle mandaatin tavoitella konsensusta ja yhtyä siihen konsensukseen.



RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz sanoo, että eduskuntaryhmän mukaan on ihan mahdollista, että lait käsiteltäisiin tällä vaalikaudella.



Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramon mukaan vasemmistoliitto katsoo, että olisi parempi odottaa Turkin ja Unkarin puuttuvia ratifiointeja. Saramo kuitenkin sanoo, että tässäkin asiassa mennään enemmistön mukaan.