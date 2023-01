Perustuslakivaliokunta: Nato-jäsenyydestä voidaan päättää ilman määräenemmistöä

– Sille valiokunta antoi merkitystä, että Natossa päätökset on tehtävä jatkossakin yksimielisesti. Jos jouduttaisiin aktivoimaan turvatakuita viidennen artiklan mukaisesti, siinäkin tapauksessa on kansallista harkintavaltaa, miten Suomi haluaisi sen toteuttaa, valiokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) sanoo STT:lle.

Ministerit kuultavana

Nato-jäsenyyden käsittely on näkynyt kansanedustajien työlistalla myös laajemmin tällä viikolla. Esimerkiksi puolustusvaliokunta on kuullut ulkoministeri Pekka Haavistoa (vihr.) ja pääministeri Sanna Marinia (sd.). Perjantaina puolustusministeri Mikko Savola (kesk.) on puolestaan ulkoasiainvaliokunnan pakeilla.