Suomen Nato-edustuston päälliköksi Piritta Asunmaa

Piritta Asunmaa siirtyy Brysseliin ulkoministeriön poliittisen osaston osastopäällikön tehtävästä, jossa hän on toiminut vuodesta 2021.

Ulkoministeriön tiedotteen mukaan Asunmaa on tullut töihin ministeriöön vuonna 1992. Hän on toiminut Suomen Nato-edustuston suurlähettiläänä aiemminkin, ja muuta edustustokokemusta hänellä on Washingtonista ja Pariisista.