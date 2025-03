Suomen naisten tilanne nostatti laineita – Lauri Vuorinen: "Meidän ei tarvinnut arpoa"

Lauri Vuorinen oli kuullut Suomen naisten suksifarssista Trondheimin MM-kisojen parisprintin karsintaan. Miesten suksivalintaa hän piti selkeänä.

Kerttu Niskasen ja Jasmi Joensuun muodostama Suomen naisten joukkue räpiköi perinteisen hiihtotavan parisprintin karsinnasta finaaliin poikkeuksellisesti vasta sijalla 14, kun 15 tiimiä eteni jatkoon. Maailmancupin Cognen parisprintistä voiton tammikuussa saavuttaneet Niskanen ja Joensuu kärsivät sankassa räntäsateessa siitä, että he starttasivat ensimmäisinä omissa karsintaryhmissään, sekä siitä, että suksivalinta meni metsikköön.

Suomen sprinttivalmentaja Ville Oksanen selvitti, että naisilla oli pitopohjasukset. Karsinnassa peräti toiseksi yltäneet Suomen miehet Ristomatti Hakola ja Lauri Vuorinen etenivät puolestaan voidelluin välinein, jotka olisivat naisillakin voineet kantaa paremmin.

– Siinä vaiheessa kun ei ole kisaa hiihdetty ja tuli märkää rättiä, on ollut pelko, että voideltu suksi on enemmän riski. Jos se ottaisikin kiinni, voisi käydä tosi huonosti. Okei, nyt meinasi käydä tosi huonosti, Oksanen kertoi.

0:11 Jasmi Joensuu tyrmistyi kalustostaan pariviestin MM-karsinnassa – tylyt sanat kameran edessä.

"Oli vissiin repsahtanut"

Sekä Lauri Vuorisen karsintahiihto että mies muutenkin näyttivät rennolta. Kulku oli "ihan riittävän hyvä", henkilökohtaisen vapaan sprintin viimeviikkoinen MM-pronssimitalisti tokaisi.

– Ei kai siinä. Ihan hyvä oli.

Ja suksi toimi, Vuorinen kiteytti.

Suomen naisten suksifarssia Vuorinen ei ollut nähnyt, mutta kuullut hän oli kyllä.

– Kuulin vain, että ero oli vissiin repsahtanut vähän isoksi. Kyllähän siinä suksella on jotain (tekemistä) ollut.

Vuorinen ei tiennyt, että naisilla oli ollut erilaiset sukset allaan.

– En tiennyt, mitä naisilla oli, mutta meillä oli kaikki vaihtoehdot kyllä "Risen" kanssa testissä. Minun mielestäni meillä oli aika selkeä valinta siinä. Ei tarvinnut arpoa lähtöviivalle lähtiessä.

Sateen määräkin hivenen vaihteli aamupäivän kuluessa.

– Voi olla, että naiset ovat testanneet vähän eri keliin. Tämähän on koko ajan muuttunut. Mutta jos he ovat jatkoon päässeet, kaikkihan on silloin auki vielä. Se riitti.

Yläkanttiin

Onko Suomen miehillä mitalipäivä?

– Sehän nähdään tuossa parin kolmen tunnin päästä, Vuorinen kuittasi.

Luottavaisuutta karsinta on omiaan lisäämään.

– Kakkospaikalta taidetaan lähteä, niin sehän on minun mielestäni ehkä jopa vähän yläkanttiin.

0:38 Ristomatti Hakola selvitti suksissa olleita eroja parisprintin karsinnan jälkeen: "Mulla oli ihan hyvät."

Parisprintin finaalivaihe käynnistyy Suomen aikaa kello 15.30.