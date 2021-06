Suomen kevät oli hyvin vetinen – Nokian Tottijärvellä satoi toukokuussa yli 120 milliä

Toukokuun ylin lämpötila, 30,8 astetta, mitattiin kuukauden 19. päivä Ilomantsin Pötsönvaarassa. Lukema on hyvin lähellä toukokuun lämpötilaennätystä, joka on vuonna 1995 Lapinjärven Ingermaninkylässä mitattu 31 astetta.

Tottijärvellä märkä toukokuu

Toukokuussa oli eri puolilla maata yhteensä viisi hellepäivää. Maan itäosassa sekä maan keskivaiheilla hellepäiviä oli kahdesta kolmeen, mikä on harvinaisen paljon. Vieremän Kaarakkalassa hellettä mitattiin neljänä päivänä, mikä on ajankohtaan nähden poikkeuksellisen paljon. Keskimäärin toukokuussa on kullakin mittausasemalla yksi hellepäivä.