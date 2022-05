Suomen jalkapallomaajoukkueella loukkaantumishuolia EM-kisojen alla – maalitykin pelikunto arvoitus

– Kello käy ja on selvää, että olen hiukan huolissani EM-kisoista, Sällström sanoo.

Sällström on tällä kaudella pelannut ruotsalaisseura Vittsjössä vain kaksi pääsarjaottelua.

– Kyse on kroonisesta ylirasituksesta. Vamma on hiukan hankala, koska reaktio ei tule heti. Voin vetää harjoitukset, ja kivut tulevat vasta 8–12 tunnin kuluttua, joten on vaikea tietää, miten paljon jalkaa voi rasittaa, Sällström selvittää.