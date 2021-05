Suomeen on saapunut uusi lintulaji – katso kuva erikoisesta mökkivieraasta

Järjestön mukaan kivikkosatakielikoiras muistuttaa leppälintukoirasta, sillä molemmilla on oranssinruskea vatsa, harmaa selkä sekä paljon mustaa naamassa. Kivikkosatakieli on kuitenkin kookkaampi ja sen kurkussa on valkea laikku ja pyrstönsä on musta.