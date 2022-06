Suomalaislaiva kuljetti ukrainalaista maissia uutta merireittiä pitkin Espanjaan – "Olemme iloisia pienestä osuudestamme"

Ukrainan viljalle tarvetta

Ukrainassa on arviolta 20 miljoonaa tonnia varastoitua vehnää ja maissia, ja viljan tavanomainen meritie Mustaneren kautta on tukossa Venäjän saarron takia. Eri lähteiden mukaan saarto uhkaa johtaa maailmanlaajuiseen ruokakriisiin, kun vienti on ollut mahdotona. Nyt pieniä määriä maissia on kuljetettu kurma-autoilla Puolaan ja etelässä Romaniaan, joista se on laivattu eteenpäin.