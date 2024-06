Suomalaiskonkarin ura päättyy – 30-vuotinen olympiahaave murskaksi: "Sattuu"

"Aika siirtyä viisiottelusta elämässä eteenpäin"

– Hieno huomata, että näin 37-vuotiaanakin kehitystä tapahtuu, mutta aika tiimalasissa on mun osalta loppumassa, koska laji muuttuu, ja on aika siirtyä viisiottelusta elämässä eteenpäin tämän kauden jälkeen. Vaikka nyt harmittaa, elämä on edessä, ja uskon, että monta muuta hienoa asiaa on vielä tulossa.