Suomalaisjärkäle siirtyy Pohjois-Amerikasta Eurooppaan

– Markus Niemeläinen on kokenut puolustaja, joka on pelannut NHL:ssä. Hän on isokokoinen ja fyysisesti vahva. Hän on hyvä myös hyökkäyspäässä. Suomalaisena pelaajana hän tuntee myös isomman kaukalon ja eurooppalaisen jääkiekkoilun lainalaisuudet, Eisbärenin urheilujohtaja Stephane Richer kommentoi seuran tiedotteessa.