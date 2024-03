Suomalaishyökkääjä saavutti komean merkkipaalun jäätävällä suorituksella – NHL-supertähden käsittämätön putki sai jatkoa

Juuso Välimäki kirjautti itselleen syöttöpisteen Alex Kerfootin ensimmäisen erän täysosumasta. Syöttöpiste kilahti niin ikään Matias Maccellille , joka teki esityön Logan Cooleyn avauserän ylivoimaaliin. Tehopiste oli Maccelille uran sadas NHL:n runkosarjaotteluissa. Cooleylta tuli osuman jälkeen kehuja Maccellille, joka on nyt viimeistellyt 151 ottelussa tehopisteet 23+77=100. Hän pelaa kolmatta kauttaan NHL:ssä.

Kojoottien maalilla torjunut Connor Ingram torjui yhteensä 28 kertaa, ja kyseessä oli hänen kautensa kuudes nollapeli. Ingramilla ja Pittsburgh Penguinsin Tristan Jarrylla on nyt jaetusti eniten nollapelejä koko liigassa.

Lehkonen maalinteossa, MacKinnon hurja putki jatkui

Coloradon tähtihyökkääjä Nathan MacKinnon antoi ottelussa kaksi syöttöpistettä ja venytti kotipisteputkensa jo 31 otteluun. Se on NHL:n toiseksi pisin kotipisteputki, joka on alkanut kauden alusta. Ainoastaan Wayne Gretzky on MacKinnonia edellä. Kiekkolegenda keräsi tehopisteitä kaudella 1988-1989 40 perättäisessä kotiottelussa.