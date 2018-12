Suomalaiset pystyttävät 1,5 miljoonaa joulukuusta – uudet kuusilajikkeet kasvattavat suosiotaan

Kuusi on säilyttänyt asemansa suomalaisten joulusuosikkina. Noin 300 000 kuusta kaadetaan omasta tai sukulaisten metsistä, mutta loput yli miljoona kuusta ostetaan toreilta tai nettikaupoista.

Viime vuosina suomalaisten maku joulukuusien suhteen on laajentunut. Olohuonetta saattaa nykyään koristaa vaikka mustakuusi tai serbiankuusi.

– On kapeampaa puuta, pöytäkuusia, pitkiä kuusia ja eri lajikkeita, ei vain suomalaista metsäkuusta. Kyllä näille jokaiselle löytyy ostajansa, sanoo Joulupuuseuran puheenjohtaja Juha Ruuska.

– Kannattaa olla kiinnostunut puun alkuperästä. Sillä on oikeasti merkitystä.

Kuusikauppias on mielissään, kun eteläänkin on luvassa valkoinen joulu, sillä lumi lisää kuusten menekkiä.

– Ihmiset herkistyvät joulutunnelmaan, kun on valkoista. Toisaalta on ikävämpi käydä hakemassa kuusi omasta tai vieraan metsästä, kun siellä on lunta, Ruuska toteaa.