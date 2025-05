Suhdehuhut yllättävän BB-kaksikon välillä kiihtyvät

JoJo Siwan ja Chris Hughesin väleistä on liikkunut jo tovin aikaa spekulaatioita.

Suhdehuhut laulajana ja ex-lapsitähtenä tunnetun JoJo Siwan, 22, ja tv-kasvo Chris Hughesin, 32, välillä saivat uusia kierroksia, kun kaksikko jakoi taannoin sometileilleen hempeitä yhteiskuvia ja -videoita.

Spekulaatiot Siwan ja Hughesin väleistä alkoivat jo reilu kuukausi sitten heidän osallistuessaan Celebrity Big Brother UK -ohjelmaan. Tuolloin BB-katsojat pistivät merkille, että kaksikon välille muodostui nopeasti tiivis ja henkisesti sekä fyysisesti läheinen suhde, ja he viettivät BB-talossa paljon aikaa yhdessä.

Siwa seurusteli ex-kumppaninsa Kath Ebbsin kanssa vielä BB-taloon astellessaan. He erosivat Big Brother -ohjelman päätösjuhlissa huhtikuun lopussa.

Chris Hughesin ja JoJo Siwan lämpimät välit eivät jääneet BB-katsojilta huomaamatta./All Over Press

Nyt sekä Siwa että Hughes ovat päivittäneet sometileilleen kuvia ja videoita, joissa he poseeraavat läheisissä tunnelmissa.

Siwa kirjoittaa TikTokiin jakamansa videon yhteydessä viettäneensä juuri elämänsä parhaan viikon. Videoon on sisällytetty useita lyhyitä videoklippejä, joista ensimmäisessä Siwa makaa Hughesin sylissä. Toisessa klipissä kaksikko kävelee käsi kädessä.

– Sydämeni hymyilee niin leveästi ja silmissäni on kyyneleet. Tulen vaalimaan tätä syntymäpäiväviikkoa loppuelämäni. En oikein osaa pukea sitä sanoiksi. Parasta, mitä voin sanoa, on se, että tämä on ollut elämäni maagisin viikko, Siwa kirjoittaa videonsa yhteydessä.

– En vaihtaisi sekuntiakaan tästä syntymäpäiväviikosta. Olen niin onnellinen ja kiitollinen maailmankaikkeudesta ja tavasta, jolla se toimii, hän päättää tekstinsä.

Hughes puolestaan jakoi Instagram-tililleen kuvasarjan, jonka ensimmäisessä otoksessa Siwa nojaa päätään hänen olkapäälleen. Kuvasarjassa on myös useita muita yhteiskuvia Hughesista ja Siwasta.

– Viimeiset seitsemän päivää ovat olleet kauneimpia... Hughes kirjoittaa kuvasarjan yhteydessä.

Kaksikon somepostaukset ovat keränneet valtavan määrän kommentteja.

– En koskaan uskonut näkeväni päivää, jolloin Chris Hughes ja JoJo Siwa ovat yhdessä, mutta elän tälle, yksi kirjoittaa.

– Ja yleisö on... hämmentynyt, toinen raapustaa.

– Näytätte niin onnellisilta, kolmas kommentoi.