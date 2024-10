Sudanin pääkaupungissa yli 20 kuoli armeijan ilmaiskussa torille

Sudanissa ainakin 23 ihmistä on kuollut armeijan tehtyä eilen ilmaiskun torille pääkaupunki Khartumissa. Asiasta kertoo vapaaehtoisten pelastustyöntekijöiden verkosto Emergency Response Rooms. Lisäksi yli 40 ihmistä haavoittui.



Khartumissa on käyty kiivaita taisteluita perjantaista asti, kun armeija on tehnyt ilmaiskuja kaupunkiin, joka on suureksi osaksi puolisotilaallisten RSF-joukkojen hallussa.



RSF-joukot ja Sudanin asevoimat ovat käyneet viime vuoden huhtikuusta asti sisällissotaa, jossa on kuollut vähintään kymmeniätuhansia ihmisiä.