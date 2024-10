Stubbin Kiinan-vierailu alkaa – mukana iso ryhmä

Valtiovierailu jatkuu torstaihin asti, mutta merkittävin kohokohta on tiistaina, kun Stubb tapaa Kiinan presidentin Xi Jinpingin .

Kiina puolestaan on Venäjälle merkittävä talouskumppani, ja Nato on todennut tämän taloussuhteen mahdollistavan Venäjän sodankäynnin Ukrainassa.

Stubb on etukäteen ilmoittanut, että hän aikoo myös kysyä Kiinan kantaa Pohjois-Korean toimiin.

Useiden uskottavien lähteiden mukaan Pohjois-Korea on lähettänyt sotilaitaan taistelemaan Venäjän rinnalla Ukrainassa.

Lähi-idässä monella rintamalla kärjistynyt tilanne on varmasti myös presidenttien asialistalla, sillä myös Kiina on ottanut selvää roolia Lähi-idän konfliktin liennytyksessä.

Stubbilla on tapaamiset myös Kiinan pääministerin Li Qiangin ja Kiinan kansankongressin pysyvän komitean puheenjohtajan Zhao Lejin kanssa.

YK:n uudistus kommenttikierroksella

Stubb on esittänyt, että turvallisuusneuvoston viiden pysyvän jäsenen määrää pitäisi kasvattaa ja neuvostoon tarvittaisiin edustusta myös muualta Aasiasta sekä Afrikasta ja Latinalaisesta Amerikasta.

Stubb on myös esittänyt pysyvien jäsenten veto-oikeuden poistoa, koska järjestely on lamauttanut turvallisuusneuvoston toiminnan.

Suomi on ollut johdonmukainen siinä, että Kiinan heikko ihmisoikeustilanne nostetaan kahdenvälisissä keskusteluissa esiin.

Viime vuosina suurta huolta on herättänyt ennen kaikkea Kiinan luoteiskolkassa sijaitsevan Xinjiangin alueen uiguurien tilanne.

Stubb on luonnehtinut omaa presidenttiyttään arvopohjaisen realismin käsitteellä, jonka on katsottu sisältävän ajatuksen siitä, että myös Suomen arvomaailmasta poikkeavien maiden kanssa on käytävä vuoropuhelua, kuitenkin Suomen arvopohjan ytimessä olevia ihmisoikeuksia ja demokratiaa kunnioittaen.