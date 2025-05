Stubb paljasti, minne vei Suzannen ensimmäiseksi Suomessa

Presidentti Alexander Stubb ja Suzanne Innes-Stubb ottivat vastaan perinteisiä vapputervehdyksiä torstaina aamupäivällä.

Presidenttipari otti vastaan Folkhälsanin vuosittaisen Vappukukka-rintamerkin ja Suomen Työväen Musiikkiliiton tervehdyksen.

Musiikkitervehdyksen esittäneet Ikaalisten Nuoriso-orkesterin ja Hämeenkyrön Puhallica-orkesteri toivat presidentin mieleen romanttisia muistoja.

– Sellainen pieni knoppitieto, että kun vaimoni ja minä olimme aloittaneet seurustelun muutaman kuukauden verran, niin Suzanne teki ensimmäisen matkansa Suomeen uudeksi vuodeksi vuonna 1994. Ja mikä on se paikka, jonne tuleva vaimo viedään? No se on tietysti Ikaalisten kylpylä, Stubb kertoili.

