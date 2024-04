Stefano Cherchi, 23, traagisessa onnettomuudessa – elämä päättyi kahta viikkoa myöhemmin

– Cherchin perhe on ilmoittanut suurella surulla, että heidän rakastettu poikansa Stefano on tänään poistunut keskuudestamme. Perhe on valtavan kiitollinen saamastaan rakkaudesta, rukouksista ja viesteistä, Uuden Etelä-Walesin kilparatsastajaliitto kirjoitti.