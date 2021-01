SpaceX laukaisi avaruuteen ennätysmäärän satelliitteja yhdellä kertaa

Raketilla on lastinaan 133 kaupallista ja hallitusten omistamaa satelliittia sekä kymmenen SpaceX-yhtiön omaa satelliittia. Tuotantopäällikkö Andy Tranin mukaan kyseessä on suurin määrä, joka on koskaan lähetetty kiertoradalle yhdellä kertaa.

Muutamia minuutteja laukaisun jälkeen raketin ensimmäinen vaihe irrottautui ja putosi takaisin maahan. Se laskeutui merelle miehittämättömälle drone-alukselle nimeltä Of Course I Still Love You. Kyseessä oli jo viides kerta, kun kantoraketin ensimmäinen vaihe saatiin palautettua ehjänä.