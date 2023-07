Sosiaalisen median vaikuttaja Annabella Ham, 22, on kuollut – perhe julkaisi suru-uutisen somessa: "Hän kärsi tästä pitkään"

Youtube, TikTok ja Instagram -vaikuttajana tunnettu Annabelle Ham, 22, on menehtynyt. Tähden perhe julkaisi suru-uutisen tämän Instagram-tilillään, jossa he kertovat hänellä olleen pitkään vaikeuksia epilepsian kanssa.

– Tässä on Annabellen perhe. Kirjoitamme tätä raskain sydämin. Annabelle koki epileptisen kohtauksen ja on siirtynyt taivaan porttien puolelle. Hän kärsi tästä pitkään ja halusi auttaa sairauden tietoisuuden lisäämisessä, jota me nyt jatkamme sitä hänen muistonsa kunniaksi, Instagramissa kirjoitetaan.