Soldiers of Odin -kulkueen vastamielenosoittajille vaaditaan ehdollista vankeutta väkivaltaisen mellakan johtamisesta

Aamulehti: Syytettyjen joukossa klovnipartioon kuulunut mies

Asiasta aiemmin uutisoineen Aamulehden mukaan ainakin yksi mielenosoittajista on ollut aktiivinen toimija Loldiers of Odin -ryhmässä, joka on tehnyt katupartiojärjestöstä pilkkaa esiintymällä klovniasuisina Soldiers of Odinin aiempien mielenosoitusten yhteydessä.