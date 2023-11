SM-liigatähti Ryan Laschiin liittyy nyt erikoinen fakta – syksyyn mahtui ”todella kova ratkaisu”

– Kun hänet laitettiin katsomoon, se on yleensä se viimeinen asia, mitä valmentaja tekee. Kun kaikki muut keinot on jo käytetty. Sitten seuraava on se, että tiet eroavat. Se oli todella kova ratkaisu, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi sanoo jälkikäteen aiheesta.