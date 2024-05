SM-liigassa kaksi isoa sopimusuutista – tehotykki vaihtaa seuraa Suomessa

Turunen jatkaa Kärpissä 1+2 vuoden sopimuksella, jossa on ulkomaan optio. Turunen, 28, voitti päättyneellä kaudella liigan maalipörssin 60 runkosarjaottelun tehoilla 30+27=57.

Schnarrin JYP-sopimus on yksivuotinen.

– Schnarr on osoittanut tasonsa liigassa. Hän on taitava ja kookas sentteri, jolla on myös erityisosaamista, kommentoi JYPin toimitusjohtaja Risto Korpela tiedotteessa.