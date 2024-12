SM-liigassa harvinainen tapaus – tshekkivahti sivusi erikoista ennätystä

Jääkiekon SM-liigassa Ilves kaatoi maanantain kierroksella Jukurit tyylipuhtaasti 5–0.

Ilveksen maalilla Jakub Malekin iltapuhde oli varsin… rauhallinen. Malekille merkattiin Ilves-kamppailussa vain viisi torjuntaa.

Malek sivusi Liigan pienimmän torjuntamäärän ennätystä, mitä yksittäiseltä maalivahdilta on vaadittu nollapeliä varten.

Ennen Malekia ennätys oli Lassi Lehtisen nimissä. Lehtinen torjui kaudella 2020–21 viisi kertaa ottelussa HPK:ta vastaan. Lukko vei kyseisen ottelun nimiinsä lukemin 6–0.

Jukureiden päävalmentaja Marko Tuomainen puhui maanantain Ilves-pelin jälkeen mikkeliläisjoukkueen energiavajeesta.

– Synninpäästö pelaajille. Kyllä he kaikkensa jättivät tuonne, mutta jos kone käy 80 prosentilla ja vastustaja on tuolla tasolla, niin tulos on tuo, Tuomainen totesi Jukureiden selkeästä tappiosta.