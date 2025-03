SM-liigaseuran urheilujohto ulos

SM-liigaseura HPK:n kertoo urheilujohtajansa Ilkka Haapean ja jääkiekkojohtaja Erkki Rajamäen jäävän sivuun seuran toiminnasta.

Hämeenlinnalaisseura kertoo Rajamäen työsuhteen päättyneen. Haapean toimi puolestaan päättyy huhtikuun lopussa.

Kaksikko aloitti HPK:n urheilujohdossa vuonna 2023. Uuden urheilujohtajan haku on ollut käynnissä jo alkuvuodesta lähtien.

– Urheilujohdon rekrytointiprosessin yhteydessä meillä on mahdollisuus tarkastella myös urheilutoimintojen rakennetta ja tarpeita tuleville kausille, sanoo HPK:n toimitusjohtaja Kaj Källarsson.

– Ilkan tekemä työ koko HPK:n urheilutoimintojen kehittämisessä on siinä pisteessä, että uudistukset on jalkautettu ja niiden puitteissa on hyvä jatkaa eteenpäin henkilöstömme kanssa. Keskustelut ovat käynnissä ja tiedotamme uudesta urheilujohtajasta sopimuksen synnyttyä.

Ennen uuden urheilujohdon löytymistä pelaajarekrytoinnista ja muista urheilujohdon tehtävistä vastaavat Mikko Mannerin vetämä liigajoukkueen valmennustiimi, toimitusjohtaja Källarsson ja puheenjohtaja Jyrki Louhi.