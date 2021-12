SM-liigan väriläiskä putosi kuiluun uran jälkeen – katso, miten hän vääntää Suomen mestarina uudessa lajissaan: "Jääkiekossakin halusin mieluummin antaa kuin ottaa" 

Tämä artikkeli julkaistiin alun perin 4. huhtikuuta 2021 . Paljon kiinnostusta herättänyt juttu nostetaan nyt uudestaan esille osana joulunpyhien uusintajulkaisuja. Otsikkoa ja leipätekstiä on muokattu hieman.

SM-kultaa nuorempia vastaan

Pekka Peltola, 56, pukee Vantaan Silvolassa sijaitsevalla PP Jiujitsun treenisalilla sinisen asun päälleen ja sitoo päälle mustan vyön, joka on ollut hallussa viitisen vuotta.

Hän näyttää karaistuneelta, monta hikipisaraa vuodattaneelta raavaalta mieheltä, joka on tehnyt töitä nykyisen kuntonsa eteen. Uran jälkeinen laiskottelu oli ajanut hänet niin huonoon kuntoon, että peruskunnon saaminen brassijujutsun harjoittelun vaatimalle tasolle vaati vuoden pohjatyön.

Maalin jälkeen kättely

Kaksikko tuli pääkaupunkiseudulta HPK:hon, joka nousi kaudeksi 1988–89 SM-liigaan. Peltola teki tulokkaiden runkosarjan piste-ennätyksen (58), johon on yltänyt vain ennätyksen jakava Teemu Selänne Jokereissa kaudella 1990–91.

– Se oli hieno kokemus voittaa mestaruus pienessä kylässä. Mutta jokainen voitto ja maali on tuntunut hyvältä.

Perhe mukana seuran toiminnassa

Peltolan äänestä kuulee ansaitun ylpeyden, kun hän puhuu vuonna 2015 perustetusta PP Jiujitsusta, joka sai omat tilat vuonna 2019. Vuosien varrella ottelijoita on ollut 15, ja Suomen mestaruuteen asti on yltänyt kahdeksan.

Tätä nykyä kilpailijoita on kymmenen. Peltola tekee valmennustyötä vapaaehtoispohjalta, ja ottelijoilta kerätään rahaa sen verran, että tilavuokrat saadaan hoidettua.

Seura on Peltolan perhe, ihan kirjaimellisestikin.

Pekan poika Aku on edennyt jo ruskean vyön ottelijaksi. Tytär Siiri on seuran puheenjohtaja ja avovaimo Tuire Kerälä hoitaa sihteerin hommia.

Brasilialainen jujutsu on jujutsu- ja judotekniikoiden pohjalta kehitetty kamppailu- ja itsepuolustuslaji, jossa on paljon mattopainitekniikoita. Lajin suosio on Suomessakin kasvanut paljon, ja esimerkiksi SM-kisoissa oli viitisensataa ottelijaa.