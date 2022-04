SM-liigan välierissä kyseenalainen taklaus – Sami Kapanen eri linjoilla kurinpidon kanssa: "Haluaisin, että tuosta tulisi seuraamuksia"

Jääkiekon SM-liigassa viime lauantain KooKoo–Tappara-ottelussa nähty Oskari Mannisen taklaus on aiheuttanut parranpärinää vielä jälkikäteen. Liigan kurinpito linjasi, ettei Manniselle anneta pelikieltoa. C Moren asiantuntija Sami Kapanen on kurinpidon kanssa eri kannoilla. Video taklauksesta, studiokommenttien kera, näkyy jutun yläreunasta.