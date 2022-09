SM-liigalupaus Konsta Kapanen virnuilee isänsä Sami Kapasen kanssa treenaamisesta: "Menis kilpailun puolelle"

Jääkiekon SM-liigakauden avaustapahtuma järjestetään maanantaina ja tiistaina Tampereella. Ohjelmassa on muun muassa nuorten pelaajien testitilaisuus, jossa mukana on kaksi pelaajaa jokaisesta liigaseurasta. Paikalle saapui Sami Kapasen poika Konsta Kapanen, joka on jo tehnyt liigadebyyttinsä KalPan paidassa. Kapanen innostui virnuilemaan testien yhteydessä, kun tapetille nousi hänen ja isä Samin keskinäinen treenailu. Video aiheesta näkyy jutun yläreunasta.