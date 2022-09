SM-liigalta upeita uutisia – sarjaan ammattituomarijärjestelmä

Liigan palkkalistoilla on alkuvaiheessa seitsemän päätoimista erotuomaria.

– Olen todella tyytyväinen, että saimme tämän valmiiksi. Teimme valtavasti töitä koko kesän ajan, ja lopputulos on seitsemän päätoimista erotuomaria Liigassa. Kyseessä on vasta pitkän tähtäimen suunnitelman ensimmäinen vaihe, mutta pidän tätä erinomaisena starttina, Liigan toimitusjohtaja Kati Kivimäki toteaa.

Liigan on määrä palkata uusia päätoimisia tuomareita kaudelle 2023–24. Kehityslinjaa jatketaan niin, että Liigaan saadaan tilanne, jossa sarjassa on täysin ammattilaistunut tuomarijärjestelmä.

SM-liigan erotuomarijohtaja Jyri Rönn on ajanut uudistusta jo vuosien ajan.

