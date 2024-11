SM-liigaan pamahti hämmästyttäviä hankintoja – vielä yllätysseuran toimesta: "Voidaan puhua ihan NHL-tason kavereista"

SM-liigan alkukauden yllättäjäseura SaiPa nappasi tolppien väliinsä kanadalaisen Michael Hutchinsonin , joka on edustanut urallaan lukuisia NHL-seuroja.

MTV Urheilun studiolähetyksessä puitiin eri liigaseurojen tekemiä liikkeitä. Asiantuntija Karri Kivi huomioi Hutchinsonin kohdalla sen, miten hän on pelannut varsin vähän viime kausien aikana.

– Hän on todellakin ”big deal”, mutta samalla tavalla kuin Karri sanoi tuosta Hutchinsonista, vähän on rikkonaisia kausia alla. Yleisestikin trendi on ollut se, että nämä uudet kaverit ovat pelanneet varsin vähän viime vuosien aikana, asiantuntija Siim Liivik huomioi.